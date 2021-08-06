Из федерального бюджета Петербургу добавят 500 млн рублей на ремонт Лиговского путепровода

Реконструкция Лиговского путепровода в Петербурге, на которую прошлой осенью из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей, получит еще 500 млн рублей из национальной казны. Транш осуществится в рамках программы по развитию дорожной инфраструктуры РФ, на которую направили свыше 53 млрд рублей.

"Лиговский путепровод – это часть магистрали, которая связывает федеральную трассу М-11 "Нарва", Кольцевую автодорогу и дорожную сеть города. Реконструкция путепровода позволит разгрузить юго-западную часть города. Федеральная поддержка даст нам возможность ускорить темпы реконструкции и завершить работы с опережением сроков", - приводит комментарий губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Отметим, что в ходе ремонтных работ Смольный уже менял подрядчика, чиновников не устраивали организационные трудности. Ремонтируют около трех километров автодороги, которую исполнитель обязался расширить.