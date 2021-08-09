           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:48

В Петербурге продолжает снижаться число COVID-госпитализаций

фото ЗакС политика В Петербурге продолжает снижаться число COVID-госпитализаций

Количество ежедневных госпитализаций петербуржцев с COVID-19 стабильно снижается: за минувшие 24 часа в больницы направили менее 180 заболевших, оповестили в Смольном.

В "Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб", обновлённом сегодня, 9 августа, сообщается о 178 госпитализированных с коронавирусом. Днём ранее в медучреждения доставили 234 граждан, до этого - в среднем 290 пациентов в сутки.

Из доступных для жителей Северной столицы 7 142 ковидных коек заняты 5 579, в реанимации пребывают 546 больных, к ИВЛ подключены 247 заражённых. На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями находят 45 479 петербуржцев.

Напомним, что на выходных в Петербург приехала вторая партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 24 тысяч доз.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru