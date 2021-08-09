В Петербурге продолжает снижаться число COVID-госпитализаций

Количество ежедневных госпитализаций петербуржцев с COVID-19 стабильно снижается: за минувшие 24 часа в больницы направили менее 180 заболевших, оповестили в Смольном.

В "Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб", обновлённом сегодня, 9 августа, сообщается о 178 госпитализированных с коронавирусом. Днём ранее в медучреждения доставили 234 граждан, до этого - в среднем 290 пациентов в сутки.

Из доступных для жителей Северной столицы 7 142 ковидных коек заняты 5 579, в реанимации пребывают 546 больных, к ИВЛ подключены 247 заражённых. На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями находят 45 479 петербуржцев.

Напомним, что на выходных в Петербург приехала вторая партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 24 тысяч доз.