Беглов: Возведение жилья в Петербурге обязательно синхронизировано со строительством соцобъектов

Губернатор Александр Беглов в эфире радиостанции "Россия — Санкт-Петербург" поблагодарил петербургских строителей за ускоренное возведение социальных объектов в жилых кварталах.

По словам Беглова, за 2021 год в Петербурге ввели 1,6 млн квадратных метров жилья, что на 70% больше, чем в 2020-м. Он заявил, что власти рассчитывают перевыполнить намеченные планы и назвал строительство "важнейшим показателем самочувствия" экономики. Губернатор отметил, что "люди покупают квартиры, и это хорошо, что у них есть хорошая работа и достойная зарплата".

"Каждый год мы вводим порядка 60 социальных объектов. В 2021-м их будет 63. Из них 17 объектов здравоохранения, 27 детских садов и 11 школ. 53 объекта будут построены с нуля, ещё 10 — реконструированы", — сказал Беглов.

По подсчетам, Беглов упомянул 55 соцобъектов из 63-х. О каких еще восьми объектах идет речь, из его слов неясно.

Беглов заявил, что был введен "особый петербургский стандарт", по которому детские сады и школы теперь будут строить с бассейнами. По его словам, Петербург — морской город, и дети "должны научиться плавать как можно раньше".

Напоследок губернатор подчеркнул, что возведение жилых кварталов "в обязательном порядке синхронизировано со строительством социальных объектов". Тем временем жители микрорайона Средняя Рогатка открыли свою "школу", установив на пустыре пару парт с учебниками, глобусом и доску, добиваясь постройки настоящей. Они недовольны тем, что в их районе нет школы в шаговой доступности, а соседние переполнены. Жители пригласили Беглова и чиновников Смольного на открытие "школы" 1 сентября.