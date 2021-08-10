В Парголово завершается возведение проблемного долгостроя ЖК "На Заречной"

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга дала положительное заключение на ввод в эксплуатацию первого этапа проблемного долгостроя ЖК "На Заречно", которую некогда начала возводить ГК "Норманн".

На данный момент достроены два дома на 25 и 19 этажей общей площадью 25,7 тысяч м2. Долгожданные ключи от своих квартир должны в скором времени вручить 774 собственникам. Возведением объектов занимался холдинг РСТИ.

В петербургском комитете по строительству уточнили, что схема достройки объектов ГК "Норманн" была утверждена ещё в конце 2020 года согласно поручению градоначальника Александра Беглова.

"Строительство находилось на особом контроле: мы регулярно проводили совещания с участием представителей технического заказчика строительства, генерального подрядчика, профильных ведомств и дольщиков", - поделился глава комстроя Игорь Креславский.

Чиновник указал, что РСТИ соблюдал все графики достройки домов, которые ГК "Норманн" планировала сдать в эксплуатацию ещё в 2016 году.

Ранее, напомним, "Росстройинвест" ввёл в эксплуатацию ещё один проблемный жилой комплекс "Три апельсина".