Путин отправил главу МЧС в Якутию для руководства тушением лесных пожаров

Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутск, чтобы оттуда руководить группировкой министерства, которая занята тушением лесных пожаров в регионе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Накануне Зиничеву поручили увеличить эту группировку. Теперь Путин направил его в оперативном режиме управлять ею лично.

Катастрофические лесные пожары в Якутии вспыхнули на фоне жаркого лета 2021 года. Их площадь достигала 2,5 млн гектаров. По данным управления МЧС в Якутске, на 11 августа в регионе горят 172 природных пожара. За сутки пожарные потушили 20 очагов на площади более 122 тысяч гектаров. В тушении пожаров задействованы более 4,5 тысячи человек и 768 единиц техники.

9 августа в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как огонь перекинулся на поселки. В Бясь-Кюель сгорели более 30 домов.