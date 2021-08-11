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Суд прекратил дело активиста Расулова, устроившего акцию у здания КС

фото ЗакС политика Суд прекратил дело активиста Расулова, устроившего акцию у здания КС

Петербургского политического активиста Тимура Расулова судебные приставы освободили от 100 часов обязательных работ, назначенных ему за акцию "Исчезающая Конституция в РФ" в октябре 2018 года, сообщает "Апология протеста".

Исполнения наказания от Расулова приставы потребовали спустя более чем два года, однако это требование удалось оспорить адвокатам. Суть в том, что, если фигурант не уклоняется от исполнения обязательных работ, то он не может быть привлечен к ним через столь длительный срок. В итоге административное дело в отношении активиста закрыли, а ограничение на выезд для него сняли.

В январе 2020 года напоминающую творчество Бэнкси работу Расулова (Конституция, разрезанная на полоски) продали на аукционе за 15 тысяч рублей, которые пошли на помощь политзаключенным.

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