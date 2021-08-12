Беглов пообещал помочь петербуржцам, пострадавшим при крушении вертолёта на Камчатке

Руководитель Северной столицы Александр Беглов заявил, что готов оказать любую необходимую помощь петербуржцам, пострадавшим при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке, уведомляет пресс-служба Смольного.

"С Камчатки пришла трагическая весть. Упал вертолет, на борту которого была туристическая группа из Петербурга. По данным МЧС, из шести петербуржцев спасены трое. Спасательная операция продолжается. Хочу выразить самые теплые слова поддержки пострадавшим и пожелать им скорейшего выздоровления. Ждем окончания спасательной операции", - высказался Беглов.

Напомним, вертолёт Ми-8 с туристами на борту упал в акваторию Курильского озера ночью 12 августа. Внутри находились три члена экипажа и 13 пассажиров – туристы из Петербурга и Москвы. По предварительным данным, погибли восемь человек, остальные госпитализированы.