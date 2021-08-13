Защитники берегов Финского залива попросили помощи у партий в проведении референдума

Инициативная группа из градозащитников, мундепов и кандидатов в депутаты петербургского парламента направили обращение к пяти партиям с просьбой оказать содействие в проведение референдума по защите юго-западного берега Финского залива. Заявление отправили в региональные отделения "Справедливой России - За правду", Партии роста, "Родины", "Яблока" и КПРФ, сообщил ЗАКС.Ру общественник Красимир Врански.

Активисты выступают против несанкционированной свалки в Угольной гавани и планов городских властей возвести дорожную магистраль вдоль берега залива возле Балтийского бульвара. Они также борются за качественное благоустройство на Каменном пляже, на котором в данный момент расположено летнее кафе. У Смольного есть вопросы к законности этого объекта, но каких-либо мер воздействия пока не предпринимали.

"Ситуация с побережьем Финского залива на юго-западе города бедственная, но жители не опускают руки. В условиях, когда уже испробованные способы борьбы с беззаконием не приносят должного результата, проведение референдума о защите берегов залива – резонный и твердый ответ на происходящее", - говорится в обращении, размещенном на странице сообщества "Красивый Петербург".

Для проведения референдума необходимо собрать инициативную группу из 300 человек, но можно и обойти это требование, если в качестве инициативной группы выступит политическое объединение. Градозащитники планируют спросить: "Считаете ли Вы необходимым при развитии или благоустройстве берегов Финского залива, чтобы решения принимались с участием жителей и согласовывались вместе с ними?"

Сейчас инициативная группа насчитывает девять человек: кандидаты в Заксобрание Владимир Дмитриев (КПРФ), Анна Каруличева ("Яблоко"), Павел Кондрашов ("Партия роста"), экс-кандидат Сергей Крупко ("Родина"), представитель "Справедливой России - За правду" Ольга Мельник, муниципальные депутаты Александр Кузнецов (МО "Южно-Приморский") и Николай Киселев, (МО "Юго-Запад"), а также активисты Алла Андреева и Красимир Врански.

Ранее Врански пытался согласовать митинг против изменений проекта благоустройства Каменного пляжа, но власти согласовывать мероприятие отказались, сославшись на коронавирус.

Константин Леньков