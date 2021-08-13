Пиотровский: Петербург готов к приёму Олимпиады в 2036 году

Имеющаяся в Петербурге спортивная инфраструктура готова к приёму мероприятий любого уровня, заверил курирующий культурный блок вице-губернатор Борис Пиотровский.

Северная столица удобна, комфортная и туристически привлекательна для проведения различного рода турниров и соревнований, считает чиновник.

"Важно, что Петербург также умеет создавать инфраструктуру, готовиться к международным турнирам. Если у нас будет чего-то не хватать, то мы знаем и умеем, как добавить всё необходимое к действующей инфраструктуре", - цитирует вице-губернатора "Деловой Петербург".

От ОИ-2036 существенно выиграет туристическая сфера города, добавил Пиотровский.

"Отрасль уже активно развивается, вносит значительный вклад в городской бюджет. Надеюсь, коронавирус скоро нас отпустит, гости Северной столицы вернутся в Петербург", - сказал представитель Смольного.

Немаловажным является то обстоятельство, что все спортобъекты Петербурга, а также городские дороги, находятся в "прекрасном состоянии", подытожил Пиотровский.

Напомним, о том, что Петербург может подать заявку на участие в Играх 2036 года ранее сегодня сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.