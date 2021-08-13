В СИЗО у отца Ивана Жданова изъяли обезболивающие

Отец эмигрировавшего оппозиционера Ивана Жданова, 67-летний Юрий Жданов, в своей последней записке из следственного изолятора, пожаловался на то, что сотрудники ФСИН лишили его самого необходимого - лекарств. В последние недели и месяцы он жаловался на здоровье, но теперь ему даже нечем купировать боль. Записку опубликовал в Twitter адвокат подследственного. Владимир Воронин.

"Ни сидеть, ни лежать, ни писать, ни думать, ни жить - ничего не могу. Во всём теле тупая бесконечная боль. В пакетике были обезболивающие таблетки, но во время вечернего шмона пакетик изъяли и выкинули", - пишет заключенный.

Отчасти пожилой мужчина винит в случившемся и сам себя, указывая, что зря тщательно не спрятал медикаменты.

Напомним, что Юрию Жданову вменяют то, что будучи чиновником в НАО, он рекомендовал выдать одной женщине социальное жилье, тогда как она к тому моменту уже имела жилищную субсидию. Соратник Алексея Навального, Иван Жданов, воспринимает преследование пожилого отца не иначе как давление на себя лично, как политическую расправу и практику заложничества.