Российское посольство в Кабуле продолжит работу в обычном режиме, несмотря на взятие города талибами

Стремительное наступление представителей движения "Талибан"* в Афганистане на главные города, включая столичный Кабул, вызвала спокойную реакцию со стороны российских чиновников: посольство в Кабуле, как сообщает "Интерфакс", продолжит работу в обычном режиме.

"[Эвакуация] не планируется. Я на прямой связи с послом, посол и наши сотрудники спокойно выполняют свои обязанности", - приводятся слова директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова.

Уже сегодня, 15 августа, действующий президент Ашраф Гани Ахмадзай сложит свои полномочия. Ожидается, что власть будет передана мирно.

Отметим, что талибов нынешним летом в Москве принимали чиновники из Министерства иностранных дел, обсуждавшие с гостями политический кризис в Афганистане. Азиатское государство де-факто последние двадцать лет живет в состоянии гражданской войны. За последний год его покинули американские военные, после чего произошла очередная эскалация внутренних конфликтов и усиление "Талибана"*.

* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ