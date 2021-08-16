На Камчатке нашли черный ящик разбившегося Ми-8 и тела еще трех погибших

Спасатели в ходе поисковой операции в Камчатском крае нашли черный ящик потерпевшего крушение вертолета Ми-8 и тела еще трех погибших, сообщили в администрации Камчатки.

По словам зампреда правительства региона Романа Василевского, накануне, 15 августа, спасатели попытались попасть внутрь вертолета.

"Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и предположительно черный ящик. Специалисты попытаются открыть заднюю створку, для того чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование", - сообщили власти Камчатки.

Ранее были найдены тела еще трех погибших.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение над Курильским озером. На борту находились туристы, среди которых были жители Петербурга. Некоторым удалось спастись, ранее пропавшими числились восемь человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в качестве приоритетных версий рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.