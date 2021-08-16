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Новости 11:51

Россия возобновит авиасообщение с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией

фото ЗакС политика Россия возобновит авиасообщение с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией

Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию, передает ТАСС.

Полеты возобновятся с 27 августа. С этой же даты увеличится количество регулярных рейсов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан. При этом полеты в Танзанию останутся ограничены до 2 сентября. Кроме того, тогда же возобновятся полеты в другие страны из Сургута.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном и Молдавией. В Египет самолеты начали летать впервые с 2015 года, когда над Синаем взорвался самолет "Когалымавиа". 

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

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