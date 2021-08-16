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Новости 12:43

700 долларов за машину: СКР раскрыл подробности задержания главы "антикоррупционного" отдела таможни

фото ЗакС политика 700 долларов за машину: СКР раскрыл подробности задержания главы "антикоррупционного" отдела таможни

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР проинформировало о деталях задержания и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало. 

По версии следствия, в июле текущего года таможенник вступил в преступный сговор со своими коллегами. Их целью было получение взяток от бизнесмена, которому требовался беспрепятственный провоз груза через таможню.

Через посредника Розсыпало потребовал у предпринимателя передавать ему по 700 долларов за оформление одного автомобиля.

На момент задержания сообщник получил от коммерсанта свыше 1 млн рублей за пропуск 20 машин. Деньги Розсыпало получил в рамках оперативно-розыскных мероприятий ФСБ.

Подозреваемый задержан с поличным, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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