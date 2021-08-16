Смольный скорректировал проект Генплана Петербурга

Смольный скорректировал Генеральный план Петербурга, в скором времени его рассмотрит комиссия, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на представителей комитета по градостроительству и архитектуре.

Обновленный план уже предварительно одобрили согласующие органы. После того как комиссия по внесению изменений в Генплан рассмотрит его, план разместят в Федеральной информационной системе территориального планирования для повторного согласования. Какие именно изменения внесли в Генплан, не уточняется.

По словам губернатора Александра Беглова, к Генплану возникли замечения "от нескольких уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минобороны". В том числе, согласно данным системы ФГИС ТП, его подавали в Минэкономразвития и Минкульт, но эти ведомства план отвергли.

К тому же план не был согласован властями Ленобласти и рядом ее муниципальных образований. Областной губернатор Александр Дрозденко уточнял, что власти региона не устроили планы по работе мусороперерабатывающего завода в Янино. Площадка там прекратила прием отходов в январе 2021 года.

Чиновники рассчитывают вынести обновленный проект Генплана на общественное обсуждение до конца 2021 года. При этом они допускают, что эти сроки опять могут сдвинуться.

В июле ЗакС принял законопроект, по которому в Генплане будут отражать депо, станции внутреннего транспорта, остановочные пассажирские пункты железной дороги, а также леса площадью более 10 тысяч кв. м. Депутаты Михаил Амосов и Надежда Тихонова предлагали также отображать велосипедные дорожки, но эту идею другие парламентарии не поддержали.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру