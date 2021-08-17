Минюст начал проверку фонда "Тотальный диктант" из-за "нарушения законодательства РФ"

Минюст приступил к внеплановой проверке фонда "Тотальный диктант" из-за поступившей информации о возможном нарушении организацией российского законодательства, уведомили ТАСС в новосибирском отделении министерства.

"Проверка ["Тотального диктанта"] проведена в связи с поступлением в Главное управление информации о нарушении фондом законодательства РФ (подпункт 2 п 4.2 ст. 32 федерального закона "О некоммерческих организациях")", - указано в послании ведомства.

В законе говорится, что изучение деятельности той или иной НКО происходит в случае поступления информации о совершении ей действий, не соответствующих уставным целям и задачам ее деятельности, в том числе о наличии в деятельности организации признаков экстремизма.

Фонд "Тотальный диктант" основали в 2004 году. С тех пор ежегодно проводится одноименная просветительская акция, в рамках которого любой гражданин может написать диктант, чтобы проверить свои познания в русском языке.

В июне "Тотальный диктант" лишился президентского гранта. Это произошло после того, как в 2020 году автором текста для диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский. В фонде уверены, что решение о лишении их гранта было политическим.