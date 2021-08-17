Центр имени Алмазова прекратит прием коронавирусных больных

Медицинский центр имени Алмазова с 1 сентября перестанет принимать больных с симптомами коронавируса .

"С 18 августа в стенах Лечебно-реабилитационного комплекса (ЛРК) начнется санитарная обработка. В течение двух недель медицинский персонал, работавший в "красной зоне", будет находиться в отпусках и на самоизоляции", - говорится на официальной странице медучреждения в соцсети.

Впервые коронавирусных больных стали обслуживать в центре имени Алмазова в мае 2020 года и готовы делать это в дальнейшем - при ухудшении эпидемической динамики.

На прошлой неделе в Смольном объявили о переводе четырех клиник в плановый режим работы, объяснив это уменьшением числа "коронавирусных" госпитализаций".