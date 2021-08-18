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Новости 11:26

В МЧС заявили, что угрозы городам и селам Якутии из-за лесных пожаров нет

фото ЗакС политика В МЧС заявили, что угрозы городам и селам Якутии из-за лесных пожаров нет

Руководство МЧС доложило, что лесные пожары в Якутии больше не представляют угрозы населенным пунктам, передает "Интерфакс" со ссылкой на полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

По словам Трутнева, фронт пожаров в Якутии стоит на удалении в 10 км и более. "То есть населенных пунктов в зоне огня уже больше нет", - добавил он.

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что на совещании оперативного штаба "было окончательно принято решение, что мы не просто стабилизировали обстановку, а ее уже кардинально переломили". Главной причиной пожаров он назвал человеческий фактор, среди которого перечислил "безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле".

Еще 14 августа Рослесхоз заявлял, что угрозы населенным пунктам в Якутии из-за лесных пожаров нет.

Катастрофические лесные пожары в Якутии вспыхнули на фоне жаркого лета 2021 года. Их площадь достигала 2,5 млн гектаров. 9 августа в республике ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как огонь перекинулся на поселки. В Бясь-Кюель сгорели более 30 домов.

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