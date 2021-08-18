Пиво приравняют к алкогольным напиткам в законодательстве Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 18 августа приняло в первом чтении инициативу, приравнивающую пиво и напитки на его основе к алкогольной продукции.

Документ подготовил парламентский комитет по законодательству. Как объяснил его представитель Дмитрий Тугов, ранее в текстах региональных и федеральных законов понятия "алкогольная продукция" и "пиво" противопоставлялись.

В 2015 году противоречие устранили на федеральном уровне. Теперь это предлагается сделать и на уровне Петербурга.

Беспартийный депутат Михаил Амосов напомнил, что есть ещё и безалкогольное пиво, которое разрешено рекламировать по телевидению. Тугов на это ответил, что не видит в законопроекте "нападения" на безалкогольное пиво, но пообещал подумать над претензиями Амосова.