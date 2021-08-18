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Суд остановил работу вагона-ресторана поезда "Мурманск – Адлер" на месяц после отравления детей

фото ЗакС политика Суд остановил работу вагона-ресторана поезда "Мурманск – Адлер" на месяц после отравления детей

Адлерский суд Сочи приостановил работу вагона-ресторана поезда "Мурманск – Адлер" на месяц после того, как там отравился 91 ребенок, передает "Интерфакс".

Представитель Краснодарского краевого суда Мария Пирогова сообщила, что юрлицо вагона – ООО "НапиткиТрансСервис" – признано виновным в нарушении ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах). Суд назначил наказание в виде приостановления работы вагона-ресторана на 30 суток, этот срок исчисляется с 10 августа.

В материалах указано, что в ходе проверки нашли многочисленные нарушения. В числе прочего, плохо работал холодильник, нарушались условия хранения разделочного инвентаря, на кухне была грязь, а работники вагона-ресторана оказались заражены норовирусом. Также из материалов следует, что 56 детей с признаками отравления сняли с поезда и госпитализировали.

Детей после отравления в поезде направили в больницы Краснодарского края 8 августа. Спустя два дня стало известно, что СК задержал директора, повара и официанта вагона-ресторана. Дела возбуждены по ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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