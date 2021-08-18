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Новости 14:12

Закупку ГИК на поставку двух тысяч брошюр с законом о выборах проверит УФАС

фото ЗакС политика Закупку ГИК на поставку двух тысяч брошюр с законом о выборах проверит УФАС

Городское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило заключение контракта по закупке Санкт-Петербургской избирательной комиссии на поставку 2100 экземпляров брошюр "Закон Санкт-Петербурга "О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга" за 252 тысячи рублей из-за жалобы индивидуального предпринимателя Игоря Бедного. Он считает, что его заявку отклонили без достаточных на то оснований. 

Заявку Бедного не стали рассматривать, так как в данных потенциального исполнителя не указан адрес проживания, хотя, как указал Бедный в своей жалобе, он приложил к документам карточку участника и его паспорт, где указан адрес. По мнению заявителя, таким образом Горизбирком не хочет утвердить его кандидатуру в роли заказчика, несмотря на наименьшую предложенную цену в 162,2 тысячи рублей. 

"Заказчик не желает выполнить первичную задачу закупки – заключить наилучший контракт, который исходит из наилучшей цены, предложенной индивидуальным предпринимателем Бедным Игорем Борисовичем. Считаем, что заказчик нарушает принцип добросовестной ценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, на котором основывается контрактная система в сфере закупок, а также принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок", - говорится в жалобе.

В карточке закупки указано, что до подачи жалобы победителем было признано ООО "Магнат профешнл", предложившее такую же цену, как и Бедный, – 162,2 тысячи рублей. 

Напомним, Горизбирком продолжает подготовку к выборам депутатов в Законодательное собрание, которые пройдут в Петербурге в сентябре 2021 года. На покупку листовок и сейф-пакетов уже выделили 4,7 млн рублей. Ещё 1,5 млн рублей планируют потратить на видеорекламу в общественном транспорте. 

Константин Леньков

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