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"Сознательно ведут страну к "майдану": Зюганов раскритиковал отмену обязательного штампа о браке и электронные паспорта

фото ЗакС политика "Сознательно ведут страну к "майдану": Зюганов раскритиковал отмену обязательного штампа о браке и электронные паспорта

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в ТАСС раскритиковал отмену обязательных штампов в паспорте о браке и детях и планы заменить бумажные паспорта смарт-картой.

По версии Зюганова, отмена штампов, касающихся семьи, это "полное безобразие". Он напомнил, что до этого в паспортах была еще и графа "национальность", которую отменили. Зюганов считает, что "в многонациональной стране так с национальностью обращаться нельзя". Политик был уверен, что женщины из-за отмены штампов "выйдут и скажут: "Вы что, ошалели совсем?". 

"У меня такое ощущение, что каждый раз кто-то сидит: то цены вздует, то на народные предприятия наезд организует, то паспорт. Они просто сознательно ведут страну к российскому "майдану". Мы не можем этого допустить", — заявил Зюганов.

Говоря о планах заменить бумажные паспорта смарт-картой, Зюганов назвал ее "какой-то фитюлькой".

"Давай, говорят, вместо паспорта тебе дадим какую-то фитюльку, и она будет олицетворять все это", — сказал Зюганов.

Обязательные штампы о браке и детях кабмин отменил в июле. Теперь их можно проставить по желанию.

Электронные паспорта Минцифры предложил вводить в России с 1 декабря 2021 года. Оформить их с этой даты смогут жители Москвы, а для других регионов возможность появится "по мере технической готовности", но не позднее 1 июля 2023 года.

 

фото: kremlin.ru

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