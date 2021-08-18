Мишустин утвердил сроки всероссийской переписи населения в октябре – ноябре

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе основного этапа Всероссийской переписи населения на 15 октября – 14 ноября, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей Росстата. На сайте медиаофиса уже опубликована обновленная информация.

Сроки переписи переносились несколько раз. Сначала ее хотели назначить на август – сентябрь, затем перенесли на 1 – 31 октября.

В июле Росстат предложил утвердить даты 15 октября – 14 ноября, чтобы подготовка минимально совпадала с голосованием на выборах в Госдуму и региональные парламенты.