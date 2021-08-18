"Труд стал восприниматься как обуза и как ярмо": Глава СПЧ усомнился в необходимости четырехдневки

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев порассуждал на периодически появляющуюся в прессе тему возможного сокращения рабочей недели до четырехдневки. Теоретически он не против такого поворота событий, но полагает, что разговоров об этом многовато, тогда как средний уровень отечественных зарплат едва ли позволяет мыслить в этом направлении. По его данным, более половины россиян получает не больше 28 тысяч рублей в месяц.

"Мы видим передовые хозяйства, я в них бывал, там и зарплата хорошая. По крайней мере, не 25, а уж 50 тыс. рублей, бывает больше. А агрономы и по 100, и по 150, и по 200 тыс. получают. И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре", - приводят его соображения "Известия".

Кроме того, глава консультативного органа заметил, что в последнее время в России "труд стал восприниматься как обуза и как ярмо", тогда как, с его точки зрения, работа — "едва ли не главное в жизни человека". Правда, признал Фадеев, "работу в радость" могут найти далеко не все сограждане.

Ранее в августе депутат Госдумы Николай Арефьев выступил, наоборот, за продление, а не за сокращение пятидневной рабочей недели.