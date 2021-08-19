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Владелец "Невской мануфактуры" обжаловал сроки консервации здания

фото ЗакС политика Владелец "Невской мануфактуры" обжаловал сроки консервации здания

Апелляционную жалобу собственника здания Невской мануфактуры, горевшей в апреле, принял к рассмотрению Арбитражный суд, на что обратил внимание телеканал "Санкт-Петербург". Представитель АО "Невская мануфактура" не соглашается с тем, что по иску КГИОП его обязали полностью законсервировать сильнейшим образом пострадавшее сооружение на Октябрьской набережной в течение полугода.

Напомним, что почти полностью сгоревшее здание, которое пришлось тушить несколько суток, в том числе с применением военной авиации, включено в реестр исторических памятников регионального значения.

В результате сильнейшего пожара в отношении руководства АО возбудили сразу три уголовных дела, а гендиректора и его заместителя отправили в СИЗО. В ходе тушения возгорания один пожарный погиб и несколько его коллег пострадали.

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