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15:53

Пострадавшим при тушении Невской мануфактуры пожарным подарили квартиры

фото ЗакС политика Пострадавшим при тушении Невской мануфактуры пожарным подарили квартиры

Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Петербурга Александр Беглов передали пожарным, которые пострадали при тушении пожара в Невской мануфактуре, документы на квартиры, сообщили в Смольном.

Зиничев и Беглов посетили Бориса Старковского и Антона Соколова во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова, где пожарные проходят лечение. В Смольном заявили, что квартиры пожарным выделили "в знак благодарности за проявленный героизм". Также Зиничев сообщил Старковскому и Соколову, что они награждены Орденами Мужества.

Медики сообщили, что состояние пожарных тяжелое, но стабильное.

Старковский и Соколов пострадали при тушении огня на Невской мануфактуре 12 апреля. При борьбе с огнем один из сотрудников МЧС, Иван Белецкий, погиб. Напомним, пожар тушили на протяжении нескольких суток, площадь горения достигала 10 тысяч квадратных метров.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, гендиректор Невской мануфактуры и его заместитель арестованы. 28 апреля суд оштрафовал руководство АО "Невская мануфактура" за нарушение правил пожарной безопасности. 

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру


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