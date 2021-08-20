В Петербург прибыла очередная крупная партия "Спутника V"

На баланс фармацевтической базы Петербурга поступила очередная крупная партия вакцины "Спутник V" в количестве 38,4 тысяч доз, оповестили в Смольном.

Комментируя привоз препарата, городской глава Александр Беглов заверил, что в Северной столице в достатке имеется большой запас разных вакцин. В очередной раз губернатор призвал всех местных жителей пройти прививочную кампанию.

"Впереди новый учебный год, дети, их родители, бабушки и дедушки возвращаются после летнего отдыха, возрастает нагрузка на общественный транспорт. Мы не должны допустить взрывного роста заболеваемости, а это сейчас зависит от каждого из нас", - считает градоначальник.

Напомним, днём ранее, 19 августа, в город доставили крупные партии вакцин "Спутник Лайт" и "КовиВак".