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Суд отменил штраф пермячке, записывавшей видеообращение к Путину на прямую линию

фото ЗакС политика Суд отменил штраф пермячке, записывавшей видеообращение к Путину на прямую линию

Пермский краевой суд апелляционной инстанции отменил штраф местной жительнице Елене Германовой, передает РИА "Новости".

В июле Германовой назначили штраф в 20 тысяч рублей по протоколу об участии в несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Протокол на нее и еще нескольких участников составили, когда они записывали видеообращение на прямую линию с президентом Владимиром Путиным с призывом защитить от сноса стадион "Молот" в Перми.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что запись обращения на прямую линию не должна становиться поводом "для каких-то задержаний и денежных штрафов". Он давал понять, что в Кремле свяжутся с руководством Пермского края для выяснения обстоятельств.

В итоге краевой суд решил, что суд первой инстанции не учел мотивов активистов.

"Оно не было направлено на незаконное пикетирование, его цель — записать видеообращения на прямую линию к президенту. Мероприятие не носило общественно опасного характера, было непродолжительным", - пояснил адвокат Денис Трегубов.

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