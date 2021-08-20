Суд в Петербурге отказался снимать с выборов список РПСС

Городской суд Петербурга 20 августа отклонил иск КПРФ об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты ЗакСа от Российской партии свободы и справедливости Максима Шевченко. Об этом ЗАКС.Ру сообщил депутат городского парламента Андрей Анохин, координирующий предвыборную кампанию РПСС.

По словам Анохина, заседание продлилось порядка семи часов. За это время подписи избирателей, которые вызвали сомнения у коммунистов, продемонстрировали судье.

- Просматривали буквально каждую подпись. Ничего не нашли, - заявил Анохин.

Напомним, ранее представитель КПРФ в Горизбиркоме Андрей Беляков удивился тому, что совсем молодая непарламентская партия за короткий срок смогла предоставить порядка 22 тысяч подписей горожан. После изучения автографов РПСС коммунисты решили обратиться в суд. Уже после этого единороссы Заксобрания инициировали коллективное обращение в ЦИК с требованием проверить законность регистрации списков кандидатов РПСС и "Новых людей".