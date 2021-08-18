           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:46

"Это самое дно избирательного процесса": ЗакС Петербурга обратился к Памфиловой

фото ЗакС политика "Это самое дно избирательного процесса": ЗакС Петербурга обратился к Памфиловой

Законодательное собрание Петербурга на заседании 18 августа утвердило обращение на имя председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Депутаты просят проверить законность регистрации списков кандидатов Российской партии свободы и справедливости и "Новых людей", а также проверить "законность процедуры проверки подписных листов кандидатов" непарламентских партий и самовыдвиженцев.

Главными инициаторами обращения стали депутаты "Единой России". Документ представил с трибуны член партии власти Юрий Бочков.

- Это самое дно избирательного процесса и беспредел, - высказался о действующей кампании Бочков.

Выступая с трибуны, он перечислил несколько известных ему случаев административной поддержки "Новых людей".

В обращении также высказываются сомнения в законности отказа в регистрации большинству кандидатов от партии "Родина", в том числе певице Татьяне Булановой. Кроме того, авторы обращения заявили, что по "надуманным предлогам" отказали в регистрации кандидатом их коллеге-единороссу Сергею Никешину.

Сам Никешин о своей подписной кампании подробно рассказал с трибуны. Он обратил внимание на то, что Горизбирком решил перепроверить забракованные подписи в поддержку представительницы "Новых людей" Ольги Герасиной, а по автографам в его поддержку такого решения не было.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что депутатов пытаются "заточить под внутренний раздрай". Также председатель Заксобрания рассказал, что ему известно о чёрном пиаре в свой адрес – листовках и "поддельных" Telegram-каналах.

Представители оппозиционных партий заявили, что многочисленные нарушения в Петербурге происходят на всех выборах. Эсер Надежда Тихонова напомнила, что партии-спойлеры регулярно отнимают голоса у оппозиции.

Против принятия обращения высказалась Партия роста. Лидер её фракции Оксана Дмитриева объяснила, что она и её коллеги выступают за допуск всех партий к избирательному процессу.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости18 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru