"Это самое дно избирательного процесса": ЗакС Петербурга обратился к Памфиловой

Законодательное собрание Петербурга на заседании 18 августа утвердило обращение на имя председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Депутаты просят проверить законность регистрации списков кандидатов Российской партии свободы и справедливости и "Новых людей", а также проверить "законность процедуры проверки подписных листов кандидатов" непарламентских партий и самовыдвиженцев.

Главными инициаторами обращения стали депутаты "Единой России". Документ представил с трибуны член партии власти Юрий Бочков.

- Это самое дно избирательного процесса и беспредел, - высказался о действующей кампании Бочков.

Выступая с трибуны, он перечислил несколько известных ему случаев административной поддержки "Новых людей".

В обращении также высказываются сомнения в законности отказа в регистрации большинству кандидатов от партии "Родина", в том числе певице Татьяне Булановой. Кроме того, авторы обращения заявили, что по "надуманным предлогам" отказали в регистрации кандидатом их коллеге-единороссу Сергею Никешину.

Сам Никешин о своей подписной кампании подробно рассказал с трибуны. Он обратил внимание на то, что Горизбирком решил перепроверить забракованные подписи в поддержку представительницы "Новых людей" Ольги Герасиной, а по автографам в его поддержку такого решения не было.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что депутатов пытаются "заточить под внутренний раздрай". Также председатель Заксобрания рассказал, что ему известно о чёрном пиаре в свой адрес – листовках и "поддельных" Telegram-каналах.

Представители оппозиционных партий заявили, что многочисленные нарушения в Петербурге происходят на всех выборах. Эсер Надежда Тихонова напомнила, что партии-спойлеры регулярно отнимают голоса у оппозиции.

Против принятия обращения высказалась Партия роста. Лидер её фракции Оксана Дмитриева объяснила, что она и её коллеги выступают за допуск всех партий к избирательному процессу.