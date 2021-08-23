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На обещанные Путиным выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 млрд рублей

фото ЗакС политика На обещанные Путиным выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 млрд рублей

Государственная дума должна принять закон, который необходим для начала выплат пенсионерам и военнослужащим, анонсированных Владимиром Путиным, уже в начале осенней сессии. 

Реализация президентской идеи обойдётся бюджету России в порядка 500 млрд рублей, информирует РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление первого замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

Путин объявил о выплатах военным и пенсионерам днём ранее, 22 августа, в ходе встречи с "Единой Россией". Первым одноразово предоставят 15 тысяч рублей, вторым — 10 тысяч. Данное решение, уверен глава государства, поможет смягчить последствия, которые оказала на бюджеты россиян пандемия COVID-19.

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