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Новости 13:22

Путин предложил разово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей

фото ЗакС политика Путин предложил разово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин на встрече с членами "Единой России" предложил подумать над разовой выплатой пенсионерам по 10 тысяч рублей в 2021 году, передает "Интерфакс".

"На мой взгляд, этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, недостаточно. Я бы попросил "Единую Россию", когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей", - сказал Путин.

Ожидается, что эта выплата коснется всех пенсионеров, в том числе работающих.

Также Путин предложил единоразово выплатить военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей. От чего будет зависеть ее размер, пока неясно. Путин подчеркнул, что она должна коснуться всех военных.

Напомним, в России остается замороженной индексация пенсий работающим пенсионерам с 2016 года. В январе лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что к 2022 году из-за этого пенсионеры недополучат 2 трлн рублей, к тому моменту, по его оценкам, сумма была вдвое меньше. Путин на итоговой пресс-конференции в 2020 году высказался о проблеме обтекаемо: "Конечно, мы об этом думаем".

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