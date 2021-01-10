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15:00

Зюганов считает, что власть обязана выплатить работающим пенсионерам 1 трлн рублей

фото ЗакС политика Зюганов считает, что власть обязана выплатить работающим пенсионерам 1 трлн рублей

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проанализировал показатели в бюджете, опираясь, в том числе, на выкладки экспертов, и обратил внимание общественности, что, по подсчетам, к 2022 году из-за заморозки пенсий работающим пенсионерам они недополучат 2 трлн рублей с момента отмены индексации. На сегодняшний день сумма вдвое меньше, и все равно это главного коммуниста в Госдуме возмущает. Он называет происходящее "грабежом среди бела дня".

"Да у нас денег - куры не клюют! Только золотовалютных резервов более 45 трлн руб! К тому же лишь за 2020 г. правительство не сумело освоить целый триллион бюджетных средств! При всем при том олигархи продолжают богатеть! Считаю, что власть обязана немедленно отменить позорный запрет на индексацию пенсий работающих пенсионеров и выплатить им весь долг", - написал политик на своей странице "ВКонтакте".

Пенсии работающим пенсионерам в России перестали индексировать в 2016 году. Против этой данности, помимо коммунистов, регулярно выступают справедливороссы. На последней итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин высказался о проблеме достаточно обтекаемо: "конечно, мы об этом думаем".

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