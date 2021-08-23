МЧС: Обстановка с лесными пожарами в Якутии полностью взята под контроль

Замминистра МЧС Виктор Яцуценко в ходе совещания заявил, что обстановка с лесными пожарами в Якутии полностью взята под контроль.

"Группировка, созданная в Республике Саха (Якутия) и поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина возложить координацию на МЧС России принесли свои положительные результаты. Обстановка полностью взята под контроль, основные очаги пожаров ликвидированы, угроза населенным пунктам снята, задымленности населенных пунктов нет", - привели слова Яцуценко представители МЧС.

По его словам, Росрезерв выделил оборудование, технику и продовольствие для спасателей.

Еще 14 августа Рослесхоз заявлял, что угрозы населенным пунктам в Якутии из-за лесных пожаров нет.