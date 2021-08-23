Суд в Калининграде отказался арестовать активистку Федулову по "дадинской" статье

19 августа стало известно, что в отношении Федуловой возбудили дело по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения акций). Ее трижды привлекали к административной ответственности за участие в пикетах и протестах в поддержку Алексея Навального.

Обсуждение

ПРАВИЛА

Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.