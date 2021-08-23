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Новости 17:51

Суд в Калининграде отказался арестовать активистку Федулову по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Суд в Калининграде отказался арестовать активистку Федулову по "дадинской" статье

Центральный суд Калининграда отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте активистки Евгении Федуловой, подозреваемой в неоднократном нарушении правил проведения акций, передает "ОВД-Инфо".

Федулову отпустили под подписку о невыезде. 

19 августа стало известно, что в отношении Федуловой возбудили дело по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения акций). Ее трижды привлекали к административной ответственности за участие в пикетах и протестах в поддержку Алексея Навального. 

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