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Провайдеры начали блокировать приложение "Навальный" в России

фото ЗакС политика Провайдеры начали блокировать приложение "Навальный" в России

Операторы и провайдеры начали блокировать в России приложение "Навальный", следует из данных проекта GlobalCheck.

Один из сотрудников "Медузы"** обнаружил, что доступ к приложению, в частности, закрыли провайдер Wifire и оператор "Билайн".

Ранее Роскомнадзор обратился к Apple и Google с требованием удалить приложение из своих магазинов. По версии ведомства, его используют для "продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации", под которой понимается ФБК*.

В июле соратники Навального столкнулись с блокировкой почти 50 ресурсов, связанных с политиком, среди прочего РКН требовал заблокировать личные блоги и каналы его сторонников. В регуляторе сослались на требование Генпрокуратуры, которая настаивает, что эти ресурсы "используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности".

**"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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