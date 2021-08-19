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Новости 19 августа, 20:52

РКН потребовал от Apple удалить мобильное приложение "Умного голосования"

фото ЗакС политика РКН потребовал от Apple удалить мобильное приложение "Умного голосования"

Роскомнадзор обратился к администрации Apple с официальным требованием удалить мобильное приложение "Навальный", созданное специально для информирования граждан о проекте "умного голосования", о чем сообщается в ведущемся от лица Алексея Навального блоге. Формальным обоснованием для обращения служит то, что структуры Навального (что характерно, самоликвидировавшиеся уже несколько недель назад) и их деятельность признаны в российских судах экстремистскими.

"Это важный рубеж для Apple — пойдут ли они на поводу у российских властей. Мы очень надеемся, что этого не случится, потому что наше приложение существует совершенно законно", - комментируют последнюю активность надзорного ведомства в команде Навального, который продолжает находиться в местах лишения свободы.

В РКН уверены, что распространяемое посредством сервиса App Store приложение существует "для пропаганды деятельности и реализации мероприятий вышеупомянутых экстремистских организаций", под которыми понимаются ФБК* и штабы Навального*, переставшие существовать в начале лета.

Отметим, что проект "умного голосования" предусматривает голосование за самого сильного соперника кандидата, выставленного властью на сентябрьские выборы в Госдуму и региональные собрания депутатов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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