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Проезд в общественном транспорте Петербурга в 2022 году может подорожать на два рубля

фото ЗакС политика Проезд в общественном транспорте Петербурга в 2022 году может подорожать на два рубля

Стоимость разового проезда в метро Петербурга в 2022 году может увеличиться до 62 рублей, передает "Фонтанка.ру".

Об этом заявил глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин в ходе нулевых чтений бюджета Петербурга на следующий год. По его словам, в Смольном предлагают повышение цен на проезд в общественном транспорте в среднем на 4%. 

Предполагается, что стоимость разовой поездки в метро увеличится до 62 рублей с нынешних 60. Проезд в наземном транспорте может подорожать до 57 рублей. Параллельно с этим увеличится и стоимость проезда по электронным картам.

Месячный билет на проезд в метро может подорожать с нынешних 2 400 рублей до 2 495. Примерно так же подорожают и другие месячные билеты. 

"Нулевые чтения" в ЗакСе начались накануне. В их ходе чиновники спрогнозировали средние зарплаты в Петербурге на уровне свыше 90 тысяч рублей в 2024 году и рост цен на коммунальные услуги на 3,4%. Подробнее о первом дне "нулевых чтений" - в материале ЗАКС.Ру.

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