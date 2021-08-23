"Разочаровывать нельзя": В Петербурге начались "нулевые чтения" бюджета

фото пресс-службы Законодательного собрания

Серия совещаний по проекту казны Петербурга на 2022 год началась в Мариинском дворце 23 августа. "Нулевые чтения" открыл спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, настоявший на том, что за депутатами должно сохраниться право на поправку к бюджету. После Комфин отчитался об успехах, комитет по тарифам рассказал о планируемом росте платы за коммуналку, а районы попросили денег на ремонт больниц и зарплату учителям.

"У нас с другими людьми недоразумения"

С понедельника, 23 августа, в Законодательном собрании проходят так называемые нулевые чтения. Это рабочие совещания депутатов и представителей органов исполнительной власти Петербурга по проекту нового бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.. Общаясь с членами бюджетно-финансового комитета ЗакСа, чиновники озвучивают свои дополнительные потребности - строки расходов, которые комитет финансов не предусмотрел или недостаточно профинансировал в предварительной версии проекта бюджета. Депутаты и общественность в ходе "нулевых чтений" могут узнать, какие проекты тот или иной комитет запланировал на следующий год или, напротив, отложил до лучших времен.

Мероприятие традиционно открыл председатель Заксобрания Вячеслав Макаров. Он заявил, что угроза коронавируса еще не миновала и вопрос здравоохранения остается в зоне повышенного внимания. В связи с этим спикер даже дополнил свой любимый афоризм о том, что "бюджет - это равномерное распределение разочарований, слез и обид".

- Но есть какие-то моменты, в которые разочаровывать нельзя, - добавил Макаров. - Это моменты, в том числе связанные с медициной нашей, социальной работой.

Высказался председатель городского парламента и о так называемой поправке БФК. В последнее время ходят слухи о том, что в Смольном хотели бы лишить парламентариев возможности тратить часть городской казны по своему усмотрению. О необходимости отмены механизма "депутатской поправки", в том или ином виде действующего с первого созыва ЗакСа, во время предвыборной кампании заявляли непарламентские партии "Родина" и РПСС.

- Еще раз подчеркиваю. Наша точка зрения - депутаты имеют право на те поправки, которые они предлагают в соответствии с федеральным законодательством, региональным законодательством. Потому что вы, депутаты, люди от земли, вы знаете запросы, - заявил Макаров.

Спикер выразил признательность за годы совместной работы членам и аппарату БФК, а также сотрудникам Контрольно-счетной палаты. Отдельных благодарностей за "высокий профессионализм" удостоились вице-губернатор Эдуард Батанов и председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

- Есть такое выражение: самая крепкая дружба начинается с недоразумения. У нас недоразумений с финансовым блоком не было. У нас бывают с другими людьми недоразумения, - отметил Макаров.

Затем председатель городского парламента удалился, а слово взяли руководители комитета финансов и комитета по экономической политике.

Комфин ждет зарплаты в 91,8 тысячи

Доклады чиновников Смольного были полны оптимизма. Глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко рассказал, что по итогу первого полугодия экономика Петербурга "показывает устойчивые тренды восстановления". Динамика оборота организаций выше, чем до пандемии, уровень безработицы стал самым низким в стране, а зарплаты горожан продолжают расти.

- С учетом положительных трендов по росту экономики по итогу года ожидается рост заработных плат до 75,2 тысячи рублей, - обрадовал Москаленко. - Рост реальных денежных доходов по итогам этого года ожидается на уровне 3,5%.

На мониторах показали слайд, согласно которому за первые пять месяцев 2021 года среднемесячная номинальная зарплата в Петербурге составляла 72,8 тысячи рублей. Авторы презентации подчеркнули, что это выше показателя в среднем по стране - 53,7 тысячи. Прогнозы главы Комфина Корабельникова оказались еще более оптимистичными. Согласно его слайду, среднемесячная номинальная зарплата петербуржца по итогу 2021 года должна составить те же 75,2 тысячи рублей, в 2022 году этот показатель спрогнозирован уже на уровне 80,1 тысячи, а в 2024-м - 91,8 тысячи рублей. При этом ожидается и ежегодный рост реальной зарплаты, то есть покупательной способности горожан.





Комфин призвал не закрывать глаза на риски, связанные с коронавирусом, но заявил, что ожидает в 2022 году более стабильную ситуацию, чем в предыдущие два года. Комитет уже понимает, как вести себя во время ограничений, и надеется на то, что свою роль сыграет вакцинация, подчеркнул Корабельников.

Председатель комитета отметил, что в городской бюджет поступят дополнительные поступления в связи с переездом в Петербург офиса Газпрома. Однако называть конкретные суммы не стали ни Корабельников, ни выступавший после него заместитель председателя регионального УФНС Владимир Полежаев. Они сослались на то, что встречи с крупным налогоплательщиком еще продолжаются.

Коммуналке прочат рост на 3,4%

Глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков заявил, что по предварительным прогнозам КИО должен принести бюджету Петербурга в 2022 году 21,8 млрд рублей. План на 2021 год составляет 21,9 млрд, но его планируется превзойти и заработать на имуществе 22,4 млрд.

Руководитель комитета по тарифам Денис Коптин рассказал об ожидаемом росте тарифов в 2022 году.

- Стоимость коммунальных услуг в квартире с электроплитой изменится на 3,4%. Аналогичным темпом - на 3,4% - в квартирах с газовыми плитами, - сообщил чиновник.

Насколько станут дороже перевозки в общественном транспорте - пока неясно. По словам Коптина, заявки профильных организаций еще рассматриваются - в среднем предлагается повышение на 4%.

Отвечая на вопрос лидера фракции ЛДПР Павла Иткина, глава комитета отметил, что в Смольном еще окончательно не решили, будет ли увеличена плата за проезд для пассажиров или удорожание перевозок компенсируют за счет бюджета. Напомним, то же самое городские власти говорили и год назад, подняв в итоге плату за проезд для горожан.

"Дай Бог, чтоб получилось"

Согласно презентации Корабельникова, в текущей редакции бюджета заложены расходы на уровне 740 млрд рублей. При этом комитеты и районные администрации запросили еще 260,1 млрд. Из них 174,8 млрд - текущие расходы, а 85,3 млрд - доппотребность по адресной инвестиционной программе. В течение всей недели органы исполнительной власти поочередно будут озвучивать, на что им необходимы дополнительные средства.

В понедельник свои потребности оглашали районные администрации. Каждой из них не хватало от 1,7 до 4 млрд рублей. Основные статьи расходов повторялись из выступления в выступление: благоустройство, ремонт школ, детских садов, поликлиник и больниц, закупка инвентаря в бюджетные учреждения и зарплата сотрудникам этих учреждений.

Были и экзотические запросы. Например, глава Колпинского района Анатолий Повелий посетовал на то, что нужно больше средств на празднование 300-летия Колпино и Ижорских заводов. По его словам, основной объем финансирования пойдет не на разовые акции, а на приведение в порядок общественных пространств. Первый замглавы Кировского района Наталья Борейко, помимо прочего, попросила дополнительное финансирование на обработку кабинетов подведомственных учреждений для защиты от коронавируса. Она отметила, что этого регулярно требует Роспотребнадзор.

Депутаты не сильно "грузили" представителей районных администраций вопросами. Стоит отметить, что на их докладах отсутствовал член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев. В прошлые годы он относился к выступлениям районных чиновников предельно внимательно, часто задавал каверзные вопросы и иногда эмоционально реагировал на запросы отдельных докладчиков.

На этот раз особенно оживленную реакцию вызвало выступление представителей Выборгского района. При базовом финансировании в 16,3 млрд они запросили дополнительно чуть более 3 млрд рублей. Единоросс Юрий Гладунов обвинил замглавы района Антона Полянского, что тот слишком мало просит. Другие депутаты высказались примерно в том же ключе. Оказалось, что для значительной части членов БФК Выборгский район или родной, или очень значимый. Коммунистка Ирина Иванова заявила, что нужно срочно найти деньги на водоотведение.

- Я живу в Выборгском районе, и я там плаваю после каждого дождя. У нас заплывы, - рассказала депутат из КПРФ.

Единоросс Михаил Погорелов напомнил, что на Выборгской стороне не хватает площадок для выгула собак. Его однопартиец Александр Ваймер решил обратиться не к районным чиновникам, а к представительнице Комфина Анне Смирновой. Он напомнил, что в прошлом году район не получил дополнительных средств, и попросил не обделить его в этот раз:

- Выборгский район, революционный. Может, хотя бы на 2022 год там чуть-чуть добавим? Я уж так говорю. Это не то что приказ, нет. Просьба. Можете поддержать?

Оказалось, что Выборгский район родной и для Смирновой. Она заверила, что в Комфине знают и понимают местные проблемы и постараются удовлетворить доппотребность. Услышав это, Ваймер не стал скрывать эмоций:

- Господи, вот я это слышу. Спасибо огромное. Надеемся. Не забудьте, пожалуйста… Вообще это будет вот так, - поднял Ваймер вверх два больших пальца.

Когда все депутаты высказались и представители Выборгского района уже собрались уходить, Ваймер снова дал волю чувствам, сказав в сердцах: "Дай Бог, чтоб получилось".

Бюджетные чтения продолжатся во вторник, 24 августа. Свои доппотребности продолжат озвучивать районные администрации, а ближе к вечеру совещание с депутатами проведет комитет по культуре.

Сергей Еремеев