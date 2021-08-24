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Активисты Центрального района попросили защитить дом Полежаева депутатов ГД Нилова и Хованскую

фото ЗакС политика Активисты Центрального района попросили защитить дом Полежаева депутатов ГД Нилова и Хованскую

Представители общественного движения "Центральный район за комфортную среду обитания" призвали двух депутатов-справедливороссов из Госдумы, Олега Нилова и Галину Хованскую, обратить внимание на исторический дом Полежаева в Петербурге (Старорусская улица, 5/3). Строительство новой котельной, как они ранее неоднократно заявляли, грозит зданию разрушением, поэтому добиваются ее переноса в северо-восточную часть пустующего участка земли между Новгородской улицей и Синопской набережной. 

"Если этого не сделать, то в этом историческом здании станет ещё больше трещин! Напомним, что в доме и так масса аварийных конструкций. Не говорим уже о затопленных подвалах. А что будет, когда из-за стройки по соседству здесь поведёт фундамент, а также повысится уровень грунтовых вод? Можно только гадать", - пишет инициативная группа у себя в паблике.

Согласно действующему плану, новый объект должен будет появиться в 12 метрах от бывшего доходного дома Полежаева.

Ранее письмо с просьбой отказаться от строительства котельной на запланированном месте и сделать на примыкающем к доходному дому пустыре общественное пространство активисты направляли губернатору. 

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Упоминаемые персоны
Нилов Олег Анатольевич 

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