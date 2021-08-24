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Новости 16:17

Путин уволил заместителя Бастрыкина

фото ЗакС политика Путин уволил заместителя Бастрыкина

Президент Владимир Путин подписал опубликованный на официальном портале правовой информации указ, по которому с должности снимается заместитель главы Следственного комитета Ростислав Рассохов.

На своем последнем посту генерал-лейтенант юстиции проработал менее четырех месяцев. До того он был начальником Главного управления по расследованию особо важных дел СК.

Рассохов, в частности, известен тем, что вел расследование по громким делам экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, которого преследуют за экономические преступления. В рамках одного из дел Абызов заплатил государству рекордные 32,5 млрд рублей в качестве компенсации за имущественный ущерб. 

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