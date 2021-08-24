Комитет по культуре остался доволен бюджетом

Председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко выступил на "нулевых чтениях" бюджета на 2022 год. В отличие от предыдущих лет, чиновник заявил, что всем доволен и просить особо нечего. Через некоторое время он все-таки назвал насущную проблему — низкие зарплаты сотрудников госучреждений.

Чиновники и депутаты продолжают высказываться в Мариинском дворце о проекте бюджета Петербурга на 2022 год. До комитета по культуре очередь дошла ближе к вечеру вторника, 24 августа. Его председатель Константин Сухенко известен тем, что в предыдущие годы в отличие многих своих коллег выступал на "нулевых чтениях" откровенно, не стесняясь говорить о существующих проблемах.

В 2020 году бюджетные совещания были закрытыми. По словам депутатов, председатель комитета тогда жаловался, что не хватает денег на ремонт музеев и театров. Годом раньше Сухенко вообще заявил о "деградации культуры в культурной столице" и рассказывал, что отведенных ему средств недостаточно не только на развитие, но и на должное поддержание подведомственных учреждений. Отметим, что по итогу прошлогодних и позапрошлогодних "нулевых чтений" бюджет комитету все-таки увеличивали. В 2020 году он составил 17,3 млрд, а в 2021-м — 18,6 млрд рублей. Хотя изначально оба раза предлагалось выделить ведомству менее 15 млрд.

На 2022 год комитет финансов изначально заложил на культуру более 17 млрд рублей. Дополнительная потребность, судя по материалам, которые раздали депутатам, составила 3,2 млрд рублей. Глава комитета при этом отметил взаимопонимание, которое у него наконец сложилось с Комфином.

– Сегодня тот редкий случай, когда я могу быть кратким и неэмоциональным, - объявил Сухенко депутатам. – Практически все разногласия и наши пожелания были в той или иной степени удовлетворены на рабочем заседании с комитетом финансов. Жаловаться не на что. Нам обещали довольно приличный бюджет. Мы урегулировали почти все спорные вопросы. Поэтому, честно говоря, даже не знаю, что бы нам такое обсудить.

Более 724 млн из запрашиваемой комитетом суммы традиционно предлагается направить на капитальный ремонт подведомственных зданий. 316 млн — на создание третьей очереди "Объект "Павильон", экспозиции к 350-летию Петра Великого и культурно-массовые мероприятия Исаакиевского собора. Комитет просит увеличить выделение средств на оплату имущественных налогов, а также субсидирование как бюджетных, так и негосударственных учреждений.

Бегло рассказывая об основных приоритетах, Сухенко подробно обратил внимание именно на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Он отметил, что в пандемию городской бюджет стал главным каналом поддержки негосударственных НКО в сфере культуры.

– Это очень значимая статья. Ей уделять надо больше внимания, чем традиционно мы уделяли. Надеюсь, что этот спорный момент мы тоже в итоге защитим в определенном смысле и отстоим, – сказал председатель комитета.

На этом короткое выступление закончилось. Сухенко принялся благодарить членов бюджетно-финансового комитета ЗакСа и сотрудников комфина за плодотворную работу, но депутаты, будто не поверив своим ушам, решили уточнить, точно ли у комитета все в порядке.

– Первый раз вижу, чтобы Константин Эдуардович ничего дополнительно не потребовал, – удивилась коммунистка Ирина Иванова. – А как вы пережили этот год? Восстановились ли вы на уровень 2019 года?

– Если честно, у нас в этом году хороший бюджет, – признался Сухенко. – В прошлом году мы тоже в итоге договорились.

– Молодец, – отреагировала Иванова.

– У нас действительно государственные учреждения культуры обеспечены бюджетом, – продолжил председатель комитета. – Это абсолютно дает о себе знать. При 70% посещаемости у нас обеспечивается экономика учреждений. Они обеспечены госзаданием.

Сухенко принялся рассуждать о том, что и зарплату сотрудникам платят в полном объеме. На секунду задумался и все-таки озвучил еще одну насущную проблему. По словам чиновника, хотя средняя зарплата работника сферы культуры в регионе составляет порядка 55 тысяч рублей, существует определенное неравенство. В учреждениях, которые получают федеральные гранты, например, в Театре балета Бориса Эйфмана, актеры могут получать по 90 тысяч рублей, но во многих детских театрах, музеях и библиотеках заработные платы ниже среднегородской.

– Молодежь зачастую работает за 25–27 тысяч рублей в месяц. Это подтверждать статус культурной столицы не может, – отметил Сухенко.

Проблему, по его словам, невозможно решить исключительно с помощью администрирования внутри ведомости, необходимо участие комитета финансов. Единоросс Александр Ваймер, эмоциональнее всех членов БФК реагирующий на доклады чиновников в рамках текущих "нулевых чтений", тепло поблагодарил Сухенко за то, что тот думает о простых трудящихся.

– Дай бог, чтобы была возможность в это время добавить какую-то копейку людям нашим, – пожелал депутат.

Ваймер восхитился и тем, что Сухенко стал единственным из докладчиков, кто сказал, что ему ничего не нужно, а потом напомнил, чтобы комитет не забывал про его Курортный район.

Ожидается, что "нулевые чтения" продлятся в Мариинском дворце еще три дня. Впереди — доклады руководителей большинства комитетов и двух районных администраций.

Сергей Еремеев