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Новости 10:30

В 2022 году в Петербурге планируют начать реставрацию 44 домов-памятников

фото ЗакС политика В 2022 году в Петербурге планируют начать реставрацию 44 домов-памятников

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры располагает возможностью провести в 2022 году реставрацию фасадов 44 домов-памятников. Об этом председатель КГИОП Сергей Макаров сообщил в ходе "нулевых чтений" проекта бюджета 25 августа. 

Он уточнил, что речь идет как о региональных, так и о федеральных объектах.

- Начнем мы с Чайковского, 10. Это особняк Бутурлиной, - уточнил Макаров. 

Глава комитета рассказал, что проектная документация готова на 55 объектов. 

По словам чиновника, проектом бюджета на реставрацию памятников в 2022 году заложены 1,5 млрд рублей. Весь бюджет комитета в действующей редакции составил около 2,5 млрд рублей. Дополнительная потребность КГИОП составила 724,4 млн рублей. Из них 373,5 млн - на реставрацию домов, а 350 млн - субсидии религиозным организациям, в ведении которой находятся памятники культуры.

Сергей Еремеев

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