Фатьянову в СК не обнаружили — адвокат едет по месту ее регистрации

Адвокат Ирины Фатьяновой Олег Фазульянов прибыл в районный отдел Следственного комитета, но там экс-главу петербургского штаба Навального* не обнаружил, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Юрист интересовался у сотрудников СК о местонахождении Фатьяновой, но никто информацию о ней предоставить не смог.

Сейчас Фазульянов отправился в квартиру по месту регистрации соратницы Навального.

Ранее 26 августа Фатьянова в социальных сетях сообщила о проведении у нее обысков. Телефон девушки отключен. Адвокат пытался попасть в квартиру, в которой Фатьянова постоянно проживает, но туда его не пустили, а за дверью была тишина. Фазульянов предположил, что обыск уже закончен и Фатьянову увезли на допрос в СК.

*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

Константин Леньков