По месту регистрации Фатьяновой обыск провел уголовный розыск

Жильцы квартиры, в которой зарегистрирована соратница Алексея Навального Ирина Фатьянова, сообщили о проведении обысков у них утром 26 августа, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Мероприятие началось в 11:45 часов и продилось около часа, сказали жильцы. По их словам, обыск проводили сотрудники уголовного розыска МВД по поручению следователя. Причину оперативного мероприятия жильцы квартиры назвать не смогли.

Ранее Фатьянова сообщила о проведении у нее обыска. К месту ее проживания направился адвокат Олег Фазульянов, но там никого не обнаружил. Он не смог ее найти и в отделении СК.

Напомним, Фатьянова возглавляла штаб Навального* в Петербурге. Летом она выдвинула свою кандидатуру в депутаты Законодательного собрания города, но через несколько недель избирком отменил ее выдвижение. Сейчас Фатьянова оспаривает свое снятие с выборов в суде.

*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

Константин Леньков