Макаров назвал Горбачева "никчемным человеком" и рассказал, что ему понравилось в Ельцине

Спикер Законодательного собрания Петербурга и лидер регионального отделения "Единой России" Вячеслав Макаров 27 августа выступил с парламентской трибуны с длинной речью, в которой высказался о развале СССР и российских правителях конца XX века.

"Величайшее государство Советский Союз", по словам Макарова, "разрушили, раздолбали, развалили", а виноват в этом был президент Михаил Горбачев.

- Для кого-то Горбачев - демократ, для меня это самый никчёмный человек в истории руководства великого государства России, предатель всех времен и народов, - заявил Макаров.

Президент Борис Ельцин, по мнению Макарова, сделал две хорошие вещи. Во-первых, досрочно ушёл в отставку, во-вторых, уступил свое место Владимиру Путину. Кроме того, спикер понравилось напутствие первого российского президента своему преемнику беречь Россию. Макаров в очередной раз отметил, что Путин спас страну от гражданской войны и терроризма.

Сергей Еремеев