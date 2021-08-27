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Лавров обвинил Германию в засекречивании информации об отравлении Навального

фото ЗакС политика Лавров обвинил Германию в засекречивании информации об отравлении Навального

Министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге заявил, что часть информации Германии об отравлении политика Алексея Навального засекречена, передает РИА "Новости".

"Предлагаю всем, кто искренне заинтересован в том, чтобы разобраться в этом вопросе, ознакомиться со стенограммой заседания бундестага, когда германское правительство отвечало на предельно конкретные вопросы депутатов касательно ситуации с так называемым "отравлением Навального". Я не испытываю ни малейшего сомнения, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя очень важные выводы: что здесь подавляющая часть этой проблемы засекречивается непонятно по каким причинам. Хотелось бы очень в этом разобраться", - заявил Лавров.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо в самолете при перелете из Томска, он впал в кому, из которой вышел через три недели. Врачи в Омске объясняли тяжелое состояние политика резким падением сахара в крови на фоне нарушения обмена веществ. При этом несколько независимых лабораторий в Европе нашли в анализах Навального следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок".

Российские власти отрицают причастность к случившемуся. Когда Навальный вернулся из Германии в Россию в январе, его задержали, а после суда отправили в колонию по требованию ФСИН. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок по делу "Ив Роше". В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем на фоне последствий отравления, его сторонники трижды выходили на крупные акции протеста по всей России.

К годовщине отравления Навального свое заявление опубликовал Евросоюз. В нем ЕС призвал Россию провести "прозрачное расследование этого покушения на убийство без дальнейших промедлений" и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в его ходе.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру


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