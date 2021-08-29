           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 29 августа, 17:10

"Выкинем ЕдРо из Думы": В Петербурге задержали активиста, вышедшего поддержать "Умное голосование"

фото ЗакС политика "Выкинем ЕдРо из Думы": В Петербурге задержали активиста, вышедшего поддержать "Умное голосование"

Петербургские правоохранители задержали местного активиста Никиту Ильина, вышедшего на Невский проспект с одиночным пикетом, о чем он сам известил "ОВД-Инфо".

В руках у мужчины был плакат с надписью: "Выкинем ЕдРо из Думы. Умное голосование".

В пикете Ильин успел простоять 20 минут, что довольно много по нынешним протестным "меркам".

В качестве обоснования задержания полицейские сказали ему, что "пикеты запрещены".

В итоге Ильина увезли в ОП № 78.

Проект "Умное голосование" предусматривает голосование за самого сильного соперника кандидата, выставленного властью на сентябрьских выборах в Госдуму и региональные собрания депутатов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости31 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru