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Новости 30 августа, 11:20

Смольный планирует ввести 16 детсадов, 8 школ и 14 медобъектов в 2022 году

фото ЗакС политика Смольный планирует ввести 16 детсадов, 8 школ и 14 медобъектов в 2022 году

Согласно действующей редакции проекта бюджета Петербурга на 2022 год, объем адресной инвестиционной программы региона составит 127,8 млрд рублей. Об этом председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко сообщил на "нулевых чтениях" 30 августа.

Планируется, что 124,5 млрд будут выделены из казны Петербурга. Ещё 3,3 млрд – из федерального бюджета.

Согласно докладу Москаленко, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 16 детских садов, восемь школ, 14 объектов здравоохранения, один киноконцертный комплекс, четыре объекта коммунального хозяйства, три – спорта и так далее.

Всего на строительство направят 80,7 млрд из общей суммы АИП. 4,3 млрд готовятся выделить на проектирование. Остальную сумму – на иные мероприятия.

Согласно проекту, 42% от объёма строительства приходится на объекты социальной инфраструктуры, 36,8% – на дорожно-транспортную инфраструктуру. 

Напомним, бюджетные совещания по проекту бюджета на 2022 год проходят в Мариинском дворце с 23 августа.

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Сергей Еремеев


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