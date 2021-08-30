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Новости 30 августа, 11:36

Бюджет на развитие метро в Петербурге планируется увеличить более чем в 2,5 раза

фото ЗакС политика Бюджет на развитие метро в Петербурге планируется увеличить более чем в 2,5 раза

В предварительном проекте бюджета Петербурга на 2022 год на развитие метрополитена выделено 28 млрд рублей, сообщил на "нулевых чтениях" глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

Дальнейшее увеличение финансирования прописано и в плановом периоде: 33,9 млрд – в 2023 году и 32 млрд – в 2024 году. 

Всего по линии комитета по развитию транспортной инфраструктуры в проекте адресной инвестиционной программы 2022 года заложены 42,3 млрд рублей. Общий предполагаемый объем АИП составил 127,8 млрд рублей. 

Москаленко отметил, что на метро планируется выделить существенно больше денег, чем в 2021 году. 

Напомним, в бюджете 2021-го на развитие подземки было определено порядка 10 млрд рублей.

Сергей Еремеев


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